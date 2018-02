Zeefuik: ‘Het is anders dan Amsterdam, het is wel even wennen’

Deyovaisio Zeefuik is door Ajax uitgeleend aan FC Groningen en bij zijn nieuwe club is het even wennen voor de talentvolle rechtsback. De door Ajax opgeleide verdediger moet het voor het eerst doen zonder zijn familie en vrienden. “Het is anders dan Amsterdam, het is wel even wennen”, zegt hij in gesprek met Voetbal International.

Na de komst van Rasmus Nissen Kristensen was er geen plek meer voor Zeefuik bij Ajax. Bij Groningen hoopt hij zoveel mogelijk ervaring in de Eredivisie op te doen. Waar hij bij Ajax gewend was om te spelen om de prijzen, is het in Groningen anders. “Het liefst wil je voetballen, maar op dit moment lukt dat gewoon niet', zei hij donderdag na de 3-0 verloren wedstrijd tegen Feyenoord.”

Feyenoord kwam na rust op 1-0 en de tegentreffer rekent Zeefuik zich aan. “Wat er misging was dat mijn man een voorzet gaf. Dat mag niet gebeuren, maar het kan een keer zo zijn. Ik hoorde dat er in de zestien meter een overtal situatie was, dus eigenlijk had hij nooit zo vrij mogen inschieten. Maar voortaan moet ik mijn man uitschakelen en beter verdedigen in de zestien.”