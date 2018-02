Ajax-aankoop na debuut: ‘Hier moet ik wat meer verdedigen’

Door een schorsing van Matthijs de Ligt en blessures van Maximilian Wöber en Nick Viergever kwam er afgelopen woensdag een plekje vrij op de rechtsbackpositie van Ajax en dat betekende het debuut voor Rasmus Nissen Kristensen. Tegen Roda JC verscheen hij voor het eerst aan de aftrap en speelde hij negentig minuten lang mee in het duel dat met 4-2 gewonnen werd. De Deense aankoop van 5,5 miljoen euro geeft bij Ajax TV aan dat hij best gespannen was voor de wedstrijd.

“Dat ik mijn debuut mocht maken is enorm belangrijk voor mij, dus ik ben een hele blije jongen nu”, aldus Kristensen, die na het eerste fluitsignaal de spanning van zich af liet glijden. “Dan doe je gewoon alles wat je kan. Natuurlijk is er veel nieuw voor mij in de manier waarop Ajax speelt, maar ik wen er elke dag meer aan. Bij mijn oude club speelden we met vijf verdedigers. Ik was daar vleugelverdediger, dus ben niet gewend zoveel te verdedigen” , klinkt het. “Ik liep daar gewoon veel naar voren. Hier moet ik wat meer verdedigen, maar dat is goed voor mijn ontwikkeling als speler.”

Kristensen blijkt niet alleen een aanwinst voor op het veld, ook in de kleedkamer heeft Ajax er een gangmaker bij. “Ik zing altijd als er goede muziek wordt gespeeld. Ik hou van muziek en ontspan als ik goede muziek hoor. Dat helpt mij enorm. Ik zong ook altijd bij mijn oude club, dus ben het gewend."