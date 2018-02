Miljoenentransfer Man City redt Franse achtsteklasser van bankroet

Manchester City besloot afgelopen maand na lang wikken en wegen de transferclausule van Aymeric Laporte van 65 miljoen euro bij Athletic Club te lichten en dat nieuws werd niet alleen op de financiële afdeling van de Basken met gejuich ontvangen. Het kleine Sporting Union Agen profiteerde mee van de transfer en heeft zijn voortbestaan zelfs te danken aan de overstap van Laporte naar de Premier League.

De 23-jarige Fransman ging in 2000 als zesjarige aan de slag bij Agen en verliet de club op zijn zestiende voor Aviron Bayonnais, dat hij een jaar later weer inruilde voor Bilbao. Agen mag aanspraak maken op 0,25 procent van de transfersom voor elk jaar dat Laporte tussen zijn twaalfde en zestiende bij de club speelde en krijgen zo in totaal één procent van de 65 miljoen euro overgemaakt. De 650 duizend euro die Agen hieraan overhoudt is het viervoudige van het jaarlijkse budget van de club.

Deze meevaller kwam op precies het goede moment, aangezien Agen op het punt van omvallen stond. “Het lot klopte op de deur. Het is een onverwachte en prachtige beloning voor al onze inzet. Als wij dit geld niet hadden gekregen, hadden we aan het einde van het seizoen de deuren moeten sluiten, aangezien we niet in staat waren om nog aan de kosten te voldoen”, reageerde voorzitter Jean-Claude Brunel opgetogen tegenover El Correo.