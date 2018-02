Hazard sluit Real Madrid niet uit: ‘Hij was mijn idool toen ik klein was’

Eden Hazard wordt in de Spaanse media al enige tijd in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid. Terwijl Chelsea de Belgisch international graag langer wil binden, is een akkoord nog altijd niet bereikt en doet Hazard geen moeite om de geruchten over een transfer naar de Koninklijke te ontkrachten. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler zegt ‘gelukkig’ te zijn bij Chelsea, maar sluit een vertrek naar Real Madrid niet uit.

“In het voetbal weet je het nooit”, zegt Hazard tegen Marca. “Ik ben gelukkig bij Chelsea en daar ligt mijn focus nu.” Verwacht wordt dat Real Madrid komende zomer de portemonnee gaat trekken voor het aantrekken van diverse spelers en Hazard zou ook op het lijstje staan. Trainer Zinédine Zidane gaf eerder al te kennen fan te zijn van Hazard.

De speler van Chelsea steekt ook niet onder stoelen of banken dat hij graag met Zidane zou willen werken. “Ik weet nog het moment dat hij voor het eerst over mij sprak, dat was ongelofelijk. Hij was mijn idool toen ik klein was. Ik heb duizenden video’s van hem bekeken en nu is hij trainer van een van de beste clubs ter wereld, dus ja, dat is mooi om te horen.”