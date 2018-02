‘Net als Angeliño is hij een speler die niet lang meer in Breda zal spelen’

Manu García was vorig seizoen de uitblinker bij NAC Breda en dat is dit seizoen niet anders. De huurling van Manchester City is bezig aan een sterke periode en dat liet hij woensdag tegen Heracles Almelo (6-1) nog maar eens zien. In het Rat Verlegh Stadion wordt hij al ‘de Messi van Breda’ genoemd. Trainer Stijn Vreven is eveneens lovend over de Spaanse middenvelder en verwacht dat hij het ver gaat schoppen.

Hoewel García al het gehele seizoen sterk speelt, maakte hij woensdag pas zijn eerste doelpunt van het seizoen. Hij pikte de bal op het middenveld op en slalomde zich een weg naar het doel. Vreven ziet dat de twintigjarige middenvelder gegroeid is in zijn spel. Volgens de Belgische coach kon García vorig seizoen een uur lang mee in de Jupiler League.

“Nu is hij in staat om op het einde van een duel zo'n goal te maken. Hij is bepalend tot de laatste minuut”, zegt hij in BN DeStem. “Daaraan zie ik dat hij stappen maakt. Als hij werkt aan zijn statistieken, gaat hij in de top eindigen. Voor Manu is the sky the limit. Net als Angeliño een kwaliteitsspeler die niet lang meer in Breda zal spelen.”

Toch was Vreven niet helemaal tevreden over García. Af en toe ging het er wat te friviool aan toe. “Ik ben niet het type trainer dat daar van houdt. Ik zal hen aanspreken op hun gedrag, omdat ik vind dat dergelijk gedrag niet bij NAC hoort. Je moet altijd respect houden voor de tegenstander en niet gaan overdrijven.”