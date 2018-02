Cillessen de hemel in geprezen: ‘Hij is van het allerhoogste niveau’

Jasper Cillessen was donderdagavond een van de uitblinkers bij Barcelona. In de halve finale van de Copa del Rey tegen Valencia verrichtte de Oranje-international bij een 0-1 stand een wereldredding. Van dichtbij schoot José Gayá op doel, waarna Cillessen de bal op fabelachtige wijze uit zijn doel hield. De Spaanse media zijn lyrisch over de Nederlandse doelman.

Cillessen zit tijdens wedstrijden in LaLiga en de Champions League op de bank. De Duitse sluitpost Marc-André ter Stegen krijgt dan de voorkeur. In het Spaanse bekertoernooi mag Cillessen opdraven en dat deed hij donderdag naar behoren. ‘De redding van zijn leven’, kopte de Spaanse sportkrant Marca. 'Barcelona heeft een reservedoelman van het allerhoogste niveau in huis.'

Na zijn knappe redding werd Cillessen direct bedankt door zijn ploeggenoten, onder wie Gerard Piqué en Jordi Alba. El Mundo Deportivo schrijft over een ‘brute redding’, terwijl Cillessen volgens het Franse El Figaro kans maakt op de prijs van ‘redding van het jaar’. Mede dankzij de redding van Cillessen won Barcelona met 0-2 en plaatste het zich voor de finale. In april is Sevilla de tegenstander. Het is de vijfde finale op rij voor Barcelona.