‘Arsenal moet laten weten dat ze Conte volgend seizoen willen hebben’

Antonio Conte lijkt bezig aan zijn laatste seizoen bij Chelsea en wanneer hij vertrekt uit Londen, dan moet Arsenal proberen hem in te lijven en afscheid nemen van Arsène Wenger, zo meent oud-voetballer Paul Merson. Wenger verlengde afgelopen zomer voor twee jaar bij the Gunners, maar Merson denkt dat er achter de schermen wordt gewerkt aan een vertrek van de Fransman.

“Als ik Arsenal was, dan zou ik op de dag dat Conte weg gaat bij Chelsea aan de telefoon hangen. Managers als Conte komen niet vaak vrij”, aldus Merson tegen The Debate. “Arsenal heeft iemand nodig die iets in beweging brengt bij mensen. Conte kan voor een omkanteling zorgen. Hij laat je ploeg op een bepaalde manier spelen en zorgt ervoor dat er achterin niets doorheen komt. Zodra Arsenal een sterke achterhoede heeft, dan is het een sterke ploeg. Arsenal moet laten weten dat ze hem volgend seizoen willen hebben. Ze zouden gek zijn als ze dat niet zouden doen.”

Merson vindt dat het tijd is voor verandering bij Arsenal en dat de club een grote naam moet aanstellen. “Het kan niet zo zijn dat Arsenal steeds maar blijft grijpen naast deze managers. Je kan mij niet wijsmaken dat Pep Guardiola Arsenal niet graag had getraind. Als hij de kans had gekregen, dan was hij naar Arsenal gegaan. Jürgen Klopp en José Mourinho zijn naar de rivalen van Arsenal gegaan omdat Wenger er nog was.”

Volgens Merson vertrekt Wenger na dit seizoen. Het aantrekken van Pierre-Emerick Aubameyang was voor hem het teken dat Wenger de controle verliest bij de club. “Dit ziet er wat mij betreft niet als een aankoop van Arsène Wenger uit. Wanneer heeft hij een 29-jarige speler voor 65 miljoen euro gekocht die niet is door te verkopen? Nog nooit. Sir Alex Ferguson deed het een paar jaar geleden. Hij zei dat hij kampioen wilde worden en toen haalde hij Robin van Persie, die met zijn doelpunten ervoor zorgde dat ze boven Manchester City eindigden. Hij werd niet doorverkocht. Hij kwam om kampioen te worden en bouwde daarna af.”