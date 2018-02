Ederson biedt Guardiola verrassend alternatief: ‘Daar kan ik ook spelen’

Ederson maakte vorig jaar zomer voor tientallen miljoenen de overstap van Benfica naar Manchester City. De 24-jarige Braziliaan maakt in zijn eerste jaar in Engeland meteen indruk: in 15 van zijn 32 duels voor the Citizens hield hij de nul en bovendien heeft hij een indrukwekkende pass in de benen.

"Het is alsof je Ronald Koeman op doel hebt staan", zo verzekerde Burnley-manager Sean Dyche eerder deze maand. "Hij zoekt gewoon iemand op het middenveld of iemand aan de buitenkant. Er zijn niet zoveel keepers die dat kunnen doen. Het is een gigantisch wapen voor hen."

Ederson verklapt in gesprek met FourFourTwo dat hij als jeugdspeler van Benfica niet alleen als keeper speelde. "Als iemand ontbrak, werd ik altijd op het middenveld opgesteld. En ik zette mezelf nooit voor schut. Daar kan ik ook spelen. Als het een keer nodig is, ben ik er absoluut klaar voor."

"Het zou niet makkelijk zijn, zeker niet in de Premier League, maar ik denk dat ik de uitdaging aan zou kunnen", vervolgt Ederson. "Ik voel me altijd goed met de bal aan mijn voeten en dat is belangrijk tijdens wedstrijden. Het is een natuurlijk talent, al werk ik er ook sinds mijn periode bij Sao Paulo aan. In de loop der jaren heb ik geprobeerd om dit aspect te verbeteren."