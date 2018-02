Miljonair erkent interesse in Roda JC: ‘Wij zijn honderd procent serieus’

De belangstelling van Salar Azimi voor Roda JC Kerkrade is serieus. Grootaandeelhouder Frits Schrouff voerde reeds gesprekken met verschillende investeerders en één daarvan is Azimi. De Iraanse Nederlander werd rijk in de telecombusiness en opende een hotel. Azimi woont in een kasteel in het Zeeuwse Aardenburg, in de buurt van de Belgische grens.

"Er ligt een concreet bod op tafel. Wij zijn honderd procent serieus", vertelt Azimi in gesprek met de Limburger. "Wij kunnen ervoor zorgen dat Roda financieel weer fit wordt. En we kunnen Roda naar nieuwe sportieve successen leiden." Hoeveel hij in de Limburgse club wil steken, kan Azimi nog niet bevestigen. De miljonair wil echter zo snel mogelijk spijkers met koppen slaan. "Wat mij betreft kan die overname vandaag nog voor elkaar gemaakt worden", zo laat hij in het dagblad optekenen.

De zakenman is geen onbekende in de voetbalwereld, want vorig seizoen beloofde hij de selectie van NAC Breda een premie van ruim een ton indien promotie veiliggesteld werd. De zakenman wordt in België ook genoemd als de mogelijke nieuwe eigenaar van KV Oostende, dat momenteel in handen is van Marc Coucke. Hij wil de club echter lozen, omdat hij de eigenaar van Anderlecht wordt. In Nederland werd Azimi eerder als potentiële investeerder in verband gebracht met FC Dordrecht.

Algemeen directeur Wim Collard is echter terughoudend. Er komt meer kijken bij een eventuele overname. "Je hebt het hier ook niet over het kopen van een pak suiker." De directeur bevestigt dat er een onderhoud met Azimi heeft plaatsgevonden, maar benadrukt dat het om een oriënterend gesprek gaat. "Ook al meent deze meneer kennelijk dat hij al veel verder is in het proces." Schrouff laat weten dat niet alleen Azimi, maar ook Aleksei Korotaev, sinds kort weer uit de gevangenis, en 'een aantal andere partijen' nog in beeld zijn.