Coutinho dankt aangever Suárez: ‘Dat was bij Liverpool ook al zo’

Barcelona plaatste zich donderdagavond ten koste van Valencia voor de finale van de Copa del Rey. Nadat het in het Camp Nou al 1-0 was geworden, wonnen de Catalanen met 0-2 in Mestalla. Philippe Coutinho tekende voor de openingstreffer en deed dat op aangeven van Luis Suárez. De Braziliaan is blij dat hij voor het eerst heeft gescoord voor zijn nieuwe club en bedankt zijn ploeggenoot.

Coutinho begon donderdag op de bank, maar kwam bij aanvang van de tweede helft binnen de lijnen en had slechts een paar minuten nodig om de score te openen op aangeven van Suárez. “Dat was bij Liverpool ook al zo, mijn eerste doelpunt voor Liverpool werd ook voorbereid door Suárez”, wist Coutinho zich te herinneren in gesprek met Gol TV. “Ik hoop dat ik hem en Leo (Messi, red.) ook kan helpen bij het maken van doelpunten. Ze hebben me geweldig geholpen sinds ik hier ben. Ik voel me erg gelukkig, want ik was op zoek naar dat eerste doelpunt vanaf het moment dat ik bij de club kwam.

“Dat ik de ploeg mee naar de finale heb geholpen, is natuurlijk het belangrijkste”, vervolgde Coutinho. “Het wordt mijn eerste finale met Barça, een belangrijk moment. Het wordt een geweldige wedstrijd, maar ook een zware, zoals alle finales zijn. Maar we hebben genoeg tijd om ons voor te bereiden. En in aanloop naar de finale staan er nog veel wedstrijden op het programma en daar ligt onze focus nu.” In april is Sevilla de tegenstander in de bekerfinale.

Barcelona-trainer Ernesto Valverde was na afloop blij met het behalen van de finale en de sterke invalbeurt van Coutinho. “We stonden tegenover een zeer gemotiveerde ploeg, die hun hele stad achter hen had. We hebben hier gedomineerd, ondanks dat zij goede kansen hebben gehad. Valencia kwam er af en toe gevaarlijk uit en bracht ons in de problemen”, aldus de trainer, die Coutinho in het veld bracht ten koste van André Gomes. “Het was nodig om het een en ander om te zetten. We hadden meer aanvallende stootkracht nodig, om te profiteren van ons dominante spel. Normaal gesproken wacht ik wat langer met wisselen, maar nu was het overduidelijk dat het nodig was.”