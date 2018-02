Excuses Fraser na interview: ‘Je mag blij zijn dat ik geen tackle gemaakt heb’

NOS-commentator Jeroen Elshoff en Henk Fraser waren donderdagavond na de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Vitesse (1-0) niet elkaars beste vrienden en verschilden duidelijk van mening in een interview. De oefenmeester deed weinig moeite om zijn ongenoegen over de nederlaag in de Hofstad verborgen te houden.

"Ik ben zeker niet zo negatief als jij bent", reageerde Fraser tijdens het interview. Hij somde vervolgens de kansen van Vitesse op. "Ik wist niet dat je kwaad werd. Als jij het niet met me eens bent...", repliceerde Elshoff. "Dat staat je vrij. Ik sta hier om jouw mening aan te horen. Niet om mijn eigen mening te verkondigen."

"Ik geef gewoon aan dat wij, denk ik, de bovenliggende partij waren. Maar misschien ben ik wat eerder tevreden dan jij dat bent", vervolgt een geïrriteerde Fraser. Elshoff gaf vervolgens aan dat hij geschrokken was van de irritatie, "Die irritatie is ook gegrond", antwoordde Fraser. "Of ik moet inderdaad de beelden beter gaan bekijken, dan ga ik je honderd procent gelijk geven. Maar ik denk absoluut dat we hier hadden kunnen winnen."

Tijdens de persconferentie kwam Fraser terug op het incident. "Ik wil graag mijn excuses aanbieden. Je weet, ik kan soms fel zijn. Je mag blij zijn dat ik geen tackle op je gemaakt heb. Ik heb ook geleerd om me in te houden", kreeg Fraser de lachers op zijn hand. Elshoff counterde door te zeggen dat hij in interviews met de oud-verdediger 'altijd zijn scheenbeschermers aan heeft'.