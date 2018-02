Boete loopt op naar 270.000 euro: ‘Een geweldige en belangrijke voetballer’

Leicester City heeft Riyad Mahrez inmiddels een boete van 270.000 euro opgelegd, nu hij al twee weken niet meer op de training is verschenen. Het opnieuw mislopen van een transfer in januari, net als afgelopen zomer, heeft er flink ingehakt bij de aanvallende middenvelder uit Algerije. Manchester City meldde zich in de slotfase van de winterse transfermarkt voor Mahrez, maar Leicester City weigerde liefst vier biedingen.

Niemand van Leicester City heeft Mahrez sindsdien meer gezien en dat heeft ertoe geleid dat inmiddels twee weeksalarissen zijn ingenomen. De A-international zou bij vrienden en familie in zijn vaderland verblijven. Claude Puel wilde donderdag tijdens een ietwat lastige persconferentie niet zeggen of men al contact heeft gehad. De manager kon of wilde ook geen informatie verstrekken over zijn verblijfplaats en datum van terugkeer.

"Ik hoop dat Riyad alles snel achter zich laat en zich weer bij ons meldt", vertelde Puel. "Om hard te werken en te laten inzien dat terugkeren en genieten van voetbal de juiste oplossing is." Mahrez ontbreekt zodoende ook zaterdag in het duel met Manchester City, de club die interesse toonde. "Ik wil geen details over onze relatie prijsgeven. Het is belangrijk dat het binnenskamers blijft", stelde de Fransman. "Mahrez is hoe dan ook een geweldige en belangrijke voetballer voor ons."

Mahrez diende weliswaar een formeel transferverzoek in, maar Manchester City weigerde aan een vraagprijs van naar verluidt 85 miljoen euro te voldoen. Het tegenvoorstel van Leicester City, een geldbedrag én Patrick Roberts, was tegen het zere been van Josep Guardiola. De clubleiding praat momenteel met het management van Mahrez over de situatie en gaat ervan uit dat de 26-jarige Algerijn volgende week de training hervat. Volgende week vrijdag wacht het bekerduel met Sheffield United.