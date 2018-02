Van Bronckhorst liet Boëtius niet invallen: ‘Hij geeft mij een minder gevoel'

Feyenoord boekte donderdag een ruime zege op FC Groningen. In De Kuip wonnen de Rotterdammers na een moeizame eerste helft met 3-0, mede door de eerste goal van Robin van Persie sinds zijn terugkeer naar Rotterdam. Jens Toornstra opende de score voor de thuisploeg, Jeremiah St. Juste verdubbelde de voorsprong, waarna Van Persie het stadion in extase bracht met zijn eerste Eredivisie-treffer sinds februari 2004.

"Ik heb nog met Robin gespeeld en nu maak ik hem mee als speler van mij", vertelde Giovanni van Bronckhorst na afloop, in gesprek met FOX Sports. "Ik moet zeggen dat ik heel blij ben met Robin. Hoe hij dit doelpunt maakt, dat tekent de voetballer die Robin is. Hij heeft alles meegemaakt wat er mee te maken valt. Een mooie carrière in het buitenland gehad en nu een heel mooi doelpunt."

Van Persie tikte zich subtiel langs een verdediger en krulde de bal fraai in de verre hoek. Door de zege komt Feyenoord in punten weer gelijk met PEC Zwolle, 39, en laat de regerend landskampioen de Zwollenaren op doelsaldo achter zich. De achterstand op nummer drie AZ bedraagt liefst zeven punten.

Van Bronckhorst bracht in de eerste helft niet Jean-Paul Boëtius, maar Bilal Basaçikoglu in het veld voor de geblesseerd uitgevallen Sam Larsson. "Bilal traint goed en is uitstekend bezig. Hij verdiende het om in te vallen. Bilal geeft mij een goed gevoel, Boëtius minder ja.'' Van Bronckhorst weet pas in de loop van vrijdag meer over de ernst van de hamstringblessure van Larsson.