Scorende Van Persie schrijft geschiedenis: ‘Van zulke dingen droom je’

Van Persie schrijft geschiedenis: 'Van zulke dingen droom je'

Robin van Persie heeft donderdagavond een bijzonder Eredivisie-record op zijn naam geschreven. De aanvaller maakte in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen zijn eerste doelpunt uit zijn tweede periode bij Feyenoord. Van Persie stond amper een minuut op het veld toen hij met links de 3-0 binnenschoot en de eindstand in Rotterdam-Zuid bepaalde.

Het betekende het eerste doelpunt van Van Persie in de Eredivisie sinds 15 februari 2004, uit tegen ADO Den Haag. Dat is de langste periode tussen twee treffers van een speler in de Eredivisie: 13 jaar en 358 dagen. De laatste competitietreffer van Van Persie in De Kuip dateerde van 7 december 2003, 14 jaar en 63 dagen geleden. Hij maakte toen twee treffers, ook tegen ADO Den Haag.

"Van zulke dingen droom je, dan komt het uit. Dat is hartstikke mooi", vertelde Van Persie na afloop, in gesprek met FOX Sports. "Ik was echt blij. Het was wel een mooi doelpunt. Wat ook lekker is, zijn die één-tweetjes. Inspelen en doorlopen. Dat merk ik al een paar weken, dat is genieten. Net dat goede tikkie, dat is lekker."

"Ik ben er een paar maanden uit geweest en ben nu twee weken weer bezig", vervolgde Van Persie. "Ik ben een paar keer ingevallen, dat is prima voor nu. Vandaag speelde ik weer iets langer, het gaat de goede kant op. Ik heb plezier, ook op de trainingen."