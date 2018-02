Hoofdrollen voor Cillessen en Coutinho in bekersucces van Barcelona

Barcelona heeft zich donderdagavond voor de finale van de Copa del Rey geplaatst. Het team van Ernesto Valverde zegevierde een week na een 1-0 overwinning in het Camp Nou ook in Mestalla over Valencia. De Catalanen sloegen na rust tweemaal toe, via invaller Philippe Coutinho en Ivan Rakitic: 0-2. Jasper Cillessen verrichtte tussen de doelpunten door een cruciale redding. In de bekerfinale is Sevilla de tegenstander; de Zuid-Spanjaarden waren een maatje te groot voor Leganés.

Valencia had in de eerste helft moeite om het doelgebied van Jasper Cillessen te bereiken, maar de thuisploeg kreeg in de dertiende minuut een dot van een kans om de score open te breken. Na een voorzet van José Luis Gayà mikte Rodrigo de bal met zijn hoofd boven Cillessen op de lat. De Nederlander moest een kwartier later in actie komen op een schot van Rodrigo, maar tot meer waren los Che niet in staat.

Alhoewel Lionel Messi in de eerste helft zeer actief was en tegelijkertijd het grootste gevaar van de Catalanen was, slaagde het team van Valverde er niet in om keeper Jaume Domenech ondanks 65 procent balbezit daadwerkelijk aan het werk te zetten. Na bijna een half uur spelen ging een inzet van de Argentijn rakelijks langs het doel van de Oost-Spanjaarden. Dat was tevens het enige wapenfeit van de Catalanen.

André Gomes bleef in de rust in de kleedkamer achter en werd vervangen door Coutinho. De recordaankoop van Barcelona maakte luttele minuten later meteen het verschil, met zijn eerste treffer als Azulgrana. Na heerlijk voorbereidend werk van Luis Suárez schoot Coutinho het leer diagonaal achter Domenech en werd Valencia gedwongen om alles of niets te spelen. Rodrigo en Francis Coquelin maakten plaats voor Carlos Soler en Gonçalo Guedes.

Het duel in Mestalla kon vervolgens alle kanten op. Een kopbal van Guedes was bijna de 1-1, terwijl Jordi Alba en Messi de 0-2 op hun schoen hadden. Zeventien minuten voor tijd verrichtte Cillessen een cruciale redding. Gayà kon van dichtbij hard binnenschieten, maar een magistrale redding van de Nederlander voorkwam de gelijkmaker. Acht minuten later gooide Rakitic de krachtmeting in het slot. De Kroaat ontving het leer van Suárez en mikte nauwkeurig de bal tegen de touwen.