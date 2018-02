Clasie redt eer voor Club met kanonskogel; Vermeer blundert bij debuut

Kenneth Vermeer zal met gemengde gevoelens terugkijken op zijn debuut voor Club Brugge. De van Feyenoord gehuurde doelman won in het Belgische bekertoernooi met Blauw-Zwart weliswaar van Standard Luik (3-2), maar ging bij het openingsdoelpunt lelijk in de fout en kon uitschakeling in de halve finale uiteindelijk niet voorkomen. Jordy Clasie kroonde zich met een schitterend doelpunt tot matchwinner.

Vermeer dook al na vier minuten spelen bij een hoekschop onder de bal door, waarna Orlando Sá de bezoekers met een simpele intikker op voorsprong kon brengen. Standard was sowieso al zo goed als zeker van een plek bij de eindstrijd, daar het de heenwedstrijd met 4-1 gewonnen had. Club Brugge weigerde zich echter bij voorbaat neer te leggen bij uitschakeling en ging uiteindelijk ook met opgeheven hoofd ten onder.

Hans Vanaken tekende op slag van rust met een vrije trap voor de gelijkmaker, waarna Abdoulay Diaby na een uur spelen voor de 2-1 zorgde na een fraaie assist van Ruud Vormer. Renaud Emond bracht de stand twintig minuten voor tijd weer in evenwicht, maar dankzij een schitterende uithaal van Clasie won Club Brugge de wedstrijd alsnog.