Magistraal doelpunt Van Persie hoogtepunt bij zege Feyenoord

Feyenoord heeft zich donderdagavond enigszins hersteld van de nederlaag die het afgelopen weekeinde leed op bezoek bij VVV-Venlo. Het elftal van Giovanni van Bronckhorst werkte op eigen veld een belabberde eerst helft af tegen FC Groningen, maar kwam die stroeve start uiteindelijk na rust te boven: 3-0. Robin van Persie maakte als invaller zijn eerste doelpunt in de Eredivisie in 13 jaar en 358 dagen.

Groningen leek vooraf de ideale tegenstander voor Feyenoord om aan het vertrouwen te werken. De noorderlingen verloren acht van hun laatste elf uitwedstrijden in de Eredivisie en wonnen in die reeks slechts een keer. Feyenoord bleef bovendien ongeslagen in de twaalf laatste onderlinge ontmoetingen. Groningen werd in de eerste helft echter nauwelijks aan het wankelen gebracht. De regerend landskampioen speelde een bijzonder matige eerste helft en ontsnapte al vroeg aan een achterstand.

Yoëll van Nieff mocht na amper drie minuten spelen aanleggen voor een vrije trap, maar zijn poging spatte uiteen op de lat. Van Bronckhorst slachtofferde Tyrell Malacia en Renato Tapia naar aanleiding van de afgang in Venlo, maar met vervangers Ridgeciano Haps en Jan-Arie van der Heijden binnen de lijnen wekte Feyenoord niet de indruk dat het wat goed te maken had. De ploeg grossierde in balverlies en ontbeerde zoals wel vaker dit seizoen creativiteit. Jens Toornstra dwong Sergio Padt na twintig minuten tot een redding na een afgeslagen hoekschop, maar verder bleef het bezoek eenvoudig op de been.

Extra domper voor Feyenoord was het geblesseerd uitvallen van Sam Larsson halverwege het eerste bedrijf. Het inbrengen van Bilal Basacikoglu in plaats van bijvoorbeeld Jean-Paul Boëtius leverde de nodige gefronste wenkbrauwen op in De Kuip, maar de wissel van Van Bronckhorst sorteerde wel het gewenste effect. Basacikoglu stoomde acht minuten na de onderbreking op over de linkerflank van het veld, waarna hij met een afgemeten voorzet Toornstra wist te bereiken in het strafschopgebied van Groningen. De middenvelder nam de bal in één keer op de pantoffel en brak zo de ban voor de thuisploeg: 1-0.

Feyenoord was vlak daarvoor via Nicolai Jörgensen al dicht bij de openingstreffer geweest, maar zijn kopbal werd gekeerd door Padt. De doelman voorkwam halverwege de tweede helft met de benen ook een doelpunt van Steven Berghuis en had amper een minuut erna het geluk dat Toornstra in de steek werd gelaten door zijn handelingssnelheid. Groningen mocht daardoor blijven hopen op een resultaat, maar moest achttien minuten voor tijd alnsog voor een tweede maal capituleren. Jeremiah St. Juste ging een combinatie aan met Berghuis, waardoor hij door de benen van Padt voor de 2-0 zorgde.

Feyenoord had de zege daarmee wel in de tas en dat bood Van Bronckhorst de mogelijkheid om Van Persie wat speeltijd te gunnen. De spits werd dertien minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht voor Toornstra en had uiteindelijk slechts één minuut nodig om te scoren. Van Persie werd in het strafschopgebied van Groningen aangespeeld door Berghuis, waarna hij de bal met een subtiel wippertje voorbij Van Nieff speelde. De vedette speelde zichzelf zo op briljante wijze vrij en besloot met een schitterende uithaal in de verre hoek.