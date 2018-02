Nieuwe uitdaging voor Fledderus: ‘Ik moet een beetje op mijn gewicht letten’

Mark-Jan Fledderus treedt per 1 maart in dienst als technisch manager van Heracles Almelo. De oud-voetballer was sinds afgelopen zomer als directieassistent verbonden aan de Eredivisonist, maar krijgt door het vertrek van algemeen directeur Nico-Jan Hoogma naar de KNVB een nieuwe functie. Fledderus kijkt uit naar zijn werkzaamheden als technisch manager, maar vreest de mogelijke gevolgen.

De voormalig middenvelder van onder meer Heracles en Roda JC Kerkrade zal in zijn nieuwe functie vermoedelijk vaak onderweg zijn. "Ik zat net met iemand van het bestuur in de auto en zei al: man, man, weer op onregelmatige tijden eten, en wat moet je onderweg eten? Dat is allemaal ongezond, dus ik moet wel een beetje op mijn gewicht gaan letten”, vertelt hij voor de camera van FOX Sports.

Fledderus kijkt desondanks uit naar zijn nieuwe uitdaging. “Bij de clubs zijn er gelukkig heel veel goede mensen om mij heen en er is een heel stabiel bestuur en een goede algemeen directeur (Rob Toussaint, red.)”, vervolgt hij. “Wat dat betreft is er alle steun en heb ik er zin in. Het is heel snel gegaan door het vertrek van Nico-Jan Hoogma, maar het is zoals het is. Ja, ik ben er klaar voor."