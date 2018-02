NEC verslaat Jong PSV en neemt koppositie van Jong Ajax over

NEC heeft donderdag een belangrijke zege geboekt. Het team van Pepijn Lijnders kwam in de topper tussen de nummer twee en Jong PSV, de nummer vier van de Jupiler League, als winnaar uit de strijd: 2-0. NEC, dat in 2018 alle thuisduels (drie) won en alle uitduels (drie) verloor, overnacht als koploper, met 49 punten. Jong Ajax, dat vrijdagavond bij Telstar uitkomt, heeft één punt minder. Jong PSV blijft door de nederlaag op veertig punten steken, evenveel als Telstar.

Jong PSV had aan zichzelf te wijten dat men in de eerste helft niet tot scoren kwam. Het team van trainer Dennis Haar dicteerde, aan de hand van onder meer een goed spelende Laros Duarte, en kreeg na zeventien minuten spelen de grootste kans voor rust. Eerst raakte Donyell Malen de paal met een kopbal en daarna kon Ramon Pascal Lundqvist de rebound niet in het doel van Joris Delle werken.

Jong PSV drong NEC bij tijd en wijlen volledig terug op de eigen helft en voetbalde zich vervolgens ook vrij makkelijk onder de Nijmeegse druk uit. Enigszins tegen de verhouding in nam het team van Lijnders twee minuten voor rust de leiding. Een schot van Sven Braken werd door Ferdi Kadioglu van richting veranderd en zo sloot NEC het eerste bedrijf toch nog positief af: 1-0.

In de tweede helft nam Justin Lonwijk bij Jong PSV de plek van Joël Piroe in. De beloften uit Eindhoven slaagden er echter na rust in niet om voor veel gevaar rondom het doelgebied van Delle te zorgen. NEC had meer controle over de wedstrijd en was na bijna een uur spelen dicht bij de 2-0: een inzet van Braken ging echter tegen de paal. De clubtopscorer had in de laatste minuten nog minimaal een keer kunnen scoren, maar een omhaal en een kopbal misten precisie. Enkele minuten na de rode kaart voor Dirk Abels, na een charge op Calvin Verdonk, kreeg Jong PSV alsnog het tweede tegendoelpunt om de oren: Arnaut Groeneveld kapte naar binnen en schoot raak.