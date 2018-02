Vitesse mist stootkracht zonder Matavz en lijdt kostbare nederlaag

ADO Den Haag heeft donderdagavond zijn eerste competitiezege na de winterstop geboekt. De ploeg van Alfons Groenendijk was door een doelpunt van Sheraldo Becker vlak na rust met minimaal verschil te sterk voor Vitesse: 1-0. ADO is door de overwinning opgestoomd naar een achtste plaats in de Eredivisie en heeft nog maar drie punten minder dan Vitesse.

Vitesse moest het in de Hofstad stellen zonder aanvalsleider Tim Matavz. De Sloveen kreeg deze week alsnog een schorsing opgelegd door de KNVB naar aanleiding van een ellegoogstoot die hij vorige maand uitdeelde in het competitieduel met sc Heerenveen. Luc Castaignos kon daardoor voor pas de vierde keer dit seizoen in de Eredivisie rekenen op een basisplaats, maar de spits kwam er nauwelijks aan te pas tegen Wilfried Kanon en Tom Beugelsdijk.

Het bezoek uit Arnhem had in de eerste 45 minuten sowieso moeite om de weg naar het vijandelijke doel te vinden en kwam in de openingsfase zelf ook enkele keren goed weg. Pogingen van Erik Falkenburg en Becker werden gekeerd door Remko Pasveer. Vitesse kreeg daarna iets meer grip op de wedstrijd, maar grote kansen leverde dat niet op. Mason Mount schoot uit een moeilijke hoek over, terwijl een kopbal van Bryan Linssen hoog overvloog. Het hoogtepunt in een teleurstellende eerste helft werd verzorgd door Nasser El Khayati. De spelmaker van ADO speelde Thomas Bruns al vroeg in het duel fraai door de benen.

ADO gokte in de eerste helft regelmatig op de snelheid van Becker en dat recept leverde acht minuten na de onderbreking succes op. De buitenspeler werd met een lange pass de diepte ingestuurd door El Khayati, waarna hij alleen op Pasveer af kon. Oog in oog met de doelman rondde Becker vervolgens beheerst af: 1-0. Vitesse was bijzonder slap uit de kleedkamer gekomen na rust, maar was na een uur spelen wel dicht bij de gelijkmaker.

Roy Beerens had vanaf de linkerflank een afgemeten voorzet in huis op de geheel vrijstaande Castaignos, maar die kreeg zijn volley niet op doel. Even later voorkwam Beugelsdijk met een uiterste krachtsinspanning dat een voorzet van Mitchell van Bergen gevaarlijk kon worden. ADO werd in de slotfase steeds verder teruggedrukt op eigen helft, maar hield uiteindelijk stand en kon zo voor het eerst sinds 22 december weer eens een overwinning bijschrijven.