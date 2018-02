Ronaldo: ‘Ik weet niet of Real Madrid voor hem ook een droom is’

Mauro Icardi is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Internazionale. De spits staat volgens diverse Italiaanse en Spaanse media hoog op het verlanglijstje van Real Madrid en zou met een transfer in de voetsporen van Ronaldo Luis Nazário de Lima kunnen treden. De Braziliaanse legende verliet Inter in 2002 voor een dienstverband in Santiago Bernabéu, maar zegt niet te weten of Icardi eenzelfde carrièreverloop ambieert.

Ronaldo maakte zelf, nadat hij Brazilië naar de winst op het WK in Japan en Zuid-Korea had geholpen, in 2002 voor een bedrag van 45 miljoen euro de overstap naar Real Madrid. "Ik weet zeker dat Icardi tevreden is bij Inter, net zoals ik zelf ook was, ondanks dat ik geteisterd werd door blessureleed en ik mijn vertrek anders had voorgesteld", vertelt de oud-spits in gesprek met Sky Italia. "We weten niet veel over de markt, maar ik denk dat veel clubs aan Icardi denken. Real Madrid is voor elke speler een droom, maar ik weet niet of dat ook voor hem geldt."

De 24-jarige Icardi is bezig aan zijn vijfde seizoen in dienst van Inter, dat hem in de zomer van 2013 voor zes miljoen euro oppikte bij Sampdoria. De Argentijn was sindsdien in 147 Serie A-wedstrijden voor i Nerazzurri goed voor 89 doelpunten. Icardi beleeft met 18 treffers in 22 competitieoptredens persoonlijk opnieuw een prima seizoen, maar met zijn club Inter gaat het sportief wat minder.

De achttienvoudig Italiaans kampioen is na een belabberde reeks van acht competitiewedstrijden zonder overwinning afgezakt naar een vierde plaats in de Serie A. "Het leek ons jaar te gaan worden", baalt Ronaldo. Hij weigert de sportieve crisis echter volledig toe te schrijven aan trainer Luciano Spalletti. "Je moet in het project geloven en het de tijd geven. Wat Inter in de eerste twee maanden van het seizoen gepresteerd heeft, kan geen geluk zijn geweest."