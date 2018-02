‘Real en Barça wilden hem, maar hij koos voor PSG om sportieve redenen’

Paris Saint-Germain neemt het volgende week op tegen Real Madrid voor hun eerste ontmoeting in de achtste finales van de Champions League en veel van de ogen in Parijs zullen dan gericht zijn op Kylian Mbappé. De jonge Fransman wordt dit seizoen gehuurd van AS Monaco, waarna hij in de zomer voor 180 miljoen euro definitief de overstap maakt. Trainer Unai Emery gelooft niet dat de aanvaller voor het geld de overstap naar de Franse hoofdstad heeft gemaakt.

“Real Madrid en Barcelona wilde Kylian hebben. PSG heeft echter de kracht om hem hier te houden en ik denk dat hij om sportieve redenen voor ons heeft gekozen, niet vanwege financiële. Dat is iets nieuws in deze nieuwe Europese rangorde”, legt de coach van les Parisiens uit aan Marca. “De grote clubs zien dat hun koninkrijk wordt bedreigd door PSG en Manchester City, een ander team met nieuwe financiële middelen.”

“Ik denk dat het goed is voor het voetbal dat er nieuwe teams zijn, iedereen zou dankbaar moeten zijn. Kylian heeft een prachtige toekomst voor zich liggen. Het is onmogelijk om te zeggen wat hij precies kan gaan bereiken. Hij komt ook uit Parijs. In het verleden bleven dit soort spelers niet in Frankrijk, PSG kon ze niet behouden. Nu zijn de zaken veranderd, ze kunnen hier nu vijftien jaar blijven en dat is een enorme vooruitgang.”

Emery kreeg naast Mbappé afgelopen zomer ook de beschikking over Neymar: “Het klopt, hij is een geboren superster. Ik heb nog nooit een speler als hij onder mijn hoede gehad en ik ben blij dat ik hem mag coachen. Neymar heeft een sportieve keuze gemaakt, om uit zijn comfort zone te treden bij Barcelona. Hij moet nu hier het respect zien te winnen, hij heeft het verlangen en is hongerig. PSG heeft geluk dat het over Neymar kan beschikken en Neymar heeft geluk dat hij hier is.