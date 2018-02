Sánchez breekt records bij Man United en verpulvert Neymar

Alexis Sánchez maakte deze winter de veelbesproken overstap van Arsenal naar Manchester United, waarbij Henrikh Mkhitaryan de omgekeerde weg bewandelde. De transfer van de Chileen heeft the Red Devils geen windeieren gelegd, zo verzekert vicevoorzitter Ed Woodward donderdag, aangezien de aanvaller verschillende clubrecords heeft gebroken.

"Alexis Sánchez heeft een nieuwe record voor een 'januari-aankoop' neergezet in termen van shirtverkoop, namelijk drie keer zoveel verkochte shirts als het vorige record", tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van Woodward. De Engelsman geeft ook aan dat de overgang van Sánchez ongekend veel los heeft gemaakt op sociale media.

"Het was bijvoorbeeld de 'grootste' post van United op Instagram, met twee miljoen likes en commentaren. Tevens was het bericht over de transfer van Sánchez het meest gedeelde op Facebook ooit, het meest geretweet op Twitter ooit en werd de hashtag #Alexis7 wereldwijd trending topic", jubelt Woodward. "Om dat even in context te plaatsen: de aankondiging van Sánchez heeft 75 procent meer interactie gegenereerd dan de verkoop van de duurste speler aller tijden sinds afgelopen zomer (Neymar, red.)."

Verder meldt de vicevoorzitter dat de salarissen van de spelers van United met 9,4 procent zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. United verwacht dat de inkomsten voor 2018 tussen de 655 miljoen euro en de 668 miljoen euro zullen liggen. De schuld van United is afgelopen jaar met ongeveer 91 miljoen euro teruggedrongen, waardoor de nettoschuld circa 376 miljoen euro bedraagt.