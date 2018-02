Seedorf mikt op oude bekende als mogelijke eerste aanwinst bij Deportivo

Clarence Seedorf is pas een paar dagen bezig als trainer van Deportivo La Coruña en de Nederlander denkt nu al aan het versterken van de selectie. De Galiciërs hebben donderdagmiddag namelijk via de officiële kanalen bevestigd dat Sulley Muntari vanaf vrijdag mee gaat trainen met de selectie van los Branquiazuis.

De Ghanese middenvelder, die sinds zijn vertrek bij Pescara afgelopen zomer transfervrij is, krijgt de kans om op het trainingsveld een contract af te dwingen bij de laagvlieger in LaLiga. Seedorf en Muntari zijn oude bekenden van elkaar, aangezien de twee in 2012 tijdens de laatste maanden van de Nederlander bij AC Milan samenspeelden in het San Siro.

Muntari werd in dat halve jaar door Internazionale uitgeleend aan de buurman en stond daarna nog drie jaar onder contract bij i Rossoneri. De 33-jarige middenvelder begon zijn loopbaan bij Udinese en verdiende vervolgens bij Portsmouth een transfer naar Inter. Na een uitleenperiode bij Sunderland vertrok hij in 2012 naar AC Milan, om daarna nog voor Al-Ittihad en Pescara te spelen.