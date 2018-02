Vertrek bij Napoli niet aan de orde: ‘In Manchester regent het te vaak’

Een transfer van Jorginho naar Manchester United of Manchester City zit er voorlopig niet in, verzekert zaakwaarnemer Joao Santos in gesprek met Radio CRC. De middenvelder van Napoli, die in de belangstelling zou staan van de twee Engelse grootmachten, is gelukkig bij de koploper van de Serie A, zo klinkt het.

"Met Jorginho gaat het goed, hij zet zich altijd volledig in voor Napoli. Hij kan het goed vinden met Maurizio Sarri (trainer, red.). Hij speelt zijn rol bij Napoli en is gelukkig. Nu ben ik hier in Italië om de wedstrijd tegen Lazio (zaterdag, red.) te bekijken, we gaan nog niet praten over een contractvernieuwing, want we willen ons concentreren op de competitie."

"Vanaf juni heeft hij nog twee jaar op zijn contract, misschien gaan we dan onderhandelen. Het is onzinnig om nu zijn hoofd op hol te doen slaan. Hij is gelukkig in Napels, de stad is prachtig. Manchester United en Manchester City? Als je voor de koploper van de Serie A speelt, is het logisch dat belangrijke clubs informeren, bijvoorbeeld over de duur van zijn contract. Maar ik ben blij hier te zijn, in Manchester regent het te vaak!", aldus de belangenbehartiger.