Wenger: ‘Misschien was hij niet fit, ik denk niet dat hij het expres deed’

Pierre-Emerick Aubameyang maakte op deadline day de overstap van Borussia Dortmund naar Arsenal, waardoor er na weken van geruchten een einde kwam aan de transfersoap rond de Gabonees. Hans-Joachim Watzke beschuldigde de spits er onlangs van dat hij zich inhield in zijn laatste wedstrijden voor die Borussen om zo een transfer te forceren, maar Arsène Wenger gelooft niet dat dit het geval is geweest.

“Als je naar de geschiedenis kijkt, speelde hij maar één wedstrijd. Hij speelde en daarna hebben ze hem voor twee of drie wedstrijden geschorst. Eén voor de winterstop en één na de winterstop. Ze hebben dus maar één thuiswedstrijd met hem gespeeld, waarin het 2-2 werd tegen SC Freiburg. Dus misschien was hij niet fit genoeg om op zijn best te presteren, ik geloof niet dat hij het expres heeft gedaan”, legt de Fransman uit tijdens een perspraatje.

Arsenal gaat zaterdag op bezoek bij aartsrivaal Tottenham Hotspur en Wenger heeft alle vertrouwen in nieuwkomers Aubameyang en Henrikh Mkhitaryan: “We willen dat zij gefocust zijn op hoe we willen spelen, tactisch en technisch gezien. Als de wedstrijd eenmaal onderweg is, hebben ze de ervaring, ze hebben wedstrijden op topniveau gespeeld. Ze weten wat belangrijk is en ze weten het belangrijkste is dat ze gefocust zijn op presteren.”

Voor tegenstander Tottenham wordt het de tweede topwedstrijd in korte tijd en na het duel tegen Liverpool van afgelopen weekend (2-2), was er de nodige kritiek op de vermeende schwalbes van Dele Alli en Harry Kane. “Ik kan me herinneren dat er enorme ophef was toen buitenlandse spelers het deden, maar de Engelse spelers hebben heel snel bijgeleerd en zijn er nu misschien wel meester in. Ik vertel mijn spelers dat ze zich niet moeten laten vallen, dat moeten we uit het spel zien te krijgen. Soms proberen voetballers een beetje met de regels te spelen, hoe ver kun je gaan? Dan is het aan de scheidsrechters.”