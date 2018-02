‘PSV is mijn thuis, maar mijn toekomst zag er niet goed uit’

Gökhan Kardes speelde sinds zijn zesde voor PSV, maar tot een doorbraak kwam het niet. De verdediger heeft zich daarom laten verhuren aan Juventus Boekarest, de hekkensluiter van de Roemeense Eredivisie. Juventus heeft tevens een optie tot koop bedongen op Kardes.

Kardes is blij met zijn nieuwe kans, maar baalt er ook van dat hij bij PSV niet is doorgestoten tot het eerste elftal van Phillip Cocu. “PSV is echt mijn thuis. Ik speel er sinds mijn zesde en ken er iedereen. Maar als ik naar mijn toekomst keek, dan zag het er niet goed uit. Ik zou de kans niet krijgen in het eerste elftal, dat wist ik zelf ook. Het was best een moeilijke beslissing, maar toch heb ik besloten om een stap te maken en ik heb er nog geen spijt van.”

Kardes werd twintig jaar geleden geboren in Beverlo en maakte de overstap van Turkse FC uit Beringen naar PSV. De linkspoot doorliep alle jeugdelftallen en maakte in augustus 2016 in de Jupiler League-wedstrijd tegen FC Den Bosch (5-4 winst) zijn debuut in het betaald voetbal. Hij heeft een aflopend contract bij PSV, maar dat kan door een optie met een jaar verlengd worden.

