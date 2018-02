Nederlander strijkt na mislukte Liverpool-periode neer in Georgië: ‘Spannend'

Vincent Weijl vertrok op achttienjarige leeftijd naar Liverpool en droomde van wedstrijden op Anfield, maar zonder ook maar één officieel duel in het eerste te hebben gespeeld, vertrok hij in de zomer van 2010 bij the Reds. Inmiddels speelt de 27-jarige Amsterdammer voor FC Samtredia.

Met de club uit Georgië stroomt Weijl in de eerste voorronde van de Europa League in. “Het leek mij een spannend avontuur en de Europa League is natuurlijk een fijne bijkomstigheid. Ik heb overlegd met familie, vrienden en voornamelijk met mijn vriendin, maar had zelf al een goed gevoel bij de club. Ik kon direct tekenen”, zegt hij in gesprek met Voetbalzone.

Weijl is begonnen aan zijn achtste avontuur in het buitenland en erkent wel ‘van een beetje avontuur’ te houden: “Ik dacht: waarom ook niet? Tbilisi (op 245 kilometer ten oosten van Samtredia, red.) is verder een fantastische stad, een beetje vergelijkbaar met Praag. De ploeggenoten zijn ook heel aardig en het niveau is goed. Het niveau is waarschijnlijk vergelijkbaar met de onderkant van de Eredivisie.”