PSV’er duikt op in Roemenië: ‘Ik ga hier echt mannenvoetbal spelen’

BOEKAREST - In Roemenië speelt een voetbalclub die luistert naar de naam Juventus Boekarest. Deze ploeg wordt niet beheerd door de naamgenoot uit Turijn en is ook geen satellietclub van de Italianen. Toch heten de Roemen ‘Juventus’ en hebben zij een logo dat verdacht veel lijkt op het oude embleem van la Vecchia Signora. Dat kon zo niet langer, vond Juventus in december vorig jaar.

Door Gijs Freriks

De regerend kampioen van de Serie A verzocht de Roemeense hoofdstedelingen vriendelijk doch dringend een andere naam aan te nemen en om het logo te veranderen. “Als we dat niet doen, dan kunnen ze ons aanklagen en een schadevergoeding eisen. We hebben gevraagd om de zaak even te laten rusten en vanaf volgend seizoen zullen we de naam en het logo dan veranderen. Waarschijnlijk gaan we verder als FC Colentina”, zei directeur spelersbeleid Marin Barbu in een interview met ProX. ‘Colentina’ verwijst naar Juventus Colentina, zoals de vereniging vroeger heette.

Waar de prijzenkast van Juventus uitpuilt en de squadra van Massimiliano Allegri een goede kans maakt om voor de zesde keer op rij de Scudetto te winnen, daar is de gelijkluidende club uit Roemenië beduidend minder succesvol. De Juvetii pakten slechts één serieuze prijs en dat was het kampioenschap in de tweede afdeling, waardoor zij dit seizoen voor het eerst in de geschiedenis uitkomen in de Liga I. Er moet echter veel gebeuren wil Juventus niet al na één seizoen degraderen en terugkeren naar de Roemeense ‘Jupiler League’. Juventus staat immers met 10 punten uit 24 speelronden stijf onderaan.

Over twee speelronden begint de degradatiepoule waar de acht laagst geklasseerde teams aan deelnemen. Juventus heeft in de winterstop vijftien spelers aangetrokken die de club moeten behoeden voor afglijding, onder wie Gökhan Kardes. De twintigjarige centrale verdediger van PSV maakt het seizoen op huurbasis af bij de hekkensluiter en er is ook een optie tot koop in de overeenkomst opgenomen. In dienst van Jong PSV kwam Kardes dit seizoen tot zeven wedstrijden in de Jupiler League, met een totaal van 524 speelminuten.

De cijfers van Gökhan Kardes bij Jong PSV.

Waarom heb je voor Juventus Boekarest gekozen?

“De trainer van Juventus (Marius Baciu, red.) wilde mij graag hebben. Ik wil veel speelminuten maken bij het eerste elftal en ga hier echt mannenvoetbal spelen. Ik denk dat ik mij hier goed kan ontwikkelen. Het voetbal is fysieker dan bij PSV, bij PSV wordt er meer ‘gevoetbald’. Dat is het grootste verschil.”

Je spreekt over mannenvoetbal. Daar was je naar op zoek?

“Ja, ik wilde gewoon in een eerste elftal voetballen en het maakte mij niet echt uit waar. Ik voetbal nu met echte mannen en dat motiveert ook meer. Dat Juventus onderaan staat, schrikt mij niet af. Ze staan inderdaad onderaan, maar daardoor krijg ik waarschijnlijk meer kans om te spelen. Ik zal me natuurlijk nog steeds moeten bewijzen op de trainingen om te spelen en om te strijden om deze club op het hoogste niveau te houden."

Kardes werd geboren in Beverlo en maakte op zijn zesde de overstap van Turkse FC uit Beringen naar PSV. De linkspoot doorliep alle jeugdelftallen en maakte in augustus 2016 in de Jupiler League-wedstrijd tegen FC Den Bosch (5-4 winst) zijn debuut in het betaald voetbal. Kardes had niet verwacht dat hij afgelopen zomer een contract zou krijgen, maar toch liet technisch manager Marcel Brands hem een verbintenis voor één jaar met een optie op een tweede seizoen ondertekenen. Formeel loopt zijn arbeidsovereenkomst dus komende zomer af en zou er na vijftien jaar een einde kunnen komen van Kardes’s tijd in Eindhoven.

“PSV is echt mijn thuis. Ik speel er sinds mijn zesde en ken er iedereen. Maar als ik naar mijn toekomst keek, dan zag het er niet goed uit. Ik zou de kans niet krijgen in het eerste elftal, dat wist ik zelf ook. Het was best een moeilijke beslissing, maar toch heb ik besloten om een stap te maken en ik heb er nog geen spijt van. Toen ik hier aankwam, dacht ik wel even: ik ken hier niemand en spreek de taal niet. Is dit wel de juist stap? Is dit het juiste land? Inmiddels voel ik mij hier thuis. Iedereen is erg lief en alles is top geregeld. Ik ben inmiddels ook verhuisd naar mijn appartement, want in mijn eerste week woonde ik een hotel.”

“Na vijf dagen besefte ik pas écht: ik ben hier niet voor een paar dagen, maar voor vijf, zes maanden. Als ik dan alleen thuiskwam, dan had ik het daar wel even moeilijk mee, maar tijdens trainingen heb ik er geen last van. Ik moest gewoon even wennen.” Kardes zat afgelopen weekeinde voor het eerst in de wedstrijdselectie van Juventus, maar kwam niet in actie tegen het Viitorul van Gheorghe Hagi (0-1 verlies). Hij gaat ervan uit dat hij in het vervolg nog genoeg kansen krijgt om zich te bewijzen bij zowel Juventus als PSV.

“Ik heb in de eerste zeven weken van het seizoen bijna alles gespeeld bij Jong PSV, maar in de week na de wedstrijd tegen AZ raakte ik geblesseerd op de training en lag ik er tot de winterstop uit. Ik kan nu weer veel minuten maken en misschien zegt PSV straks wel: ‘kom maar terug’. Maar voor het zover is, moet ik mezelf eerst hier laten zien. Ik baal natuurlijk wel omdat ik altijd voor PSV 1 heb willen spelen en dat is niet gelukt. Maar dat wil niet zeggen dat het nooit meer gaat gebeuren. Ik wil veel minuten maken zodat PSV en iedereen dat kan zien. Misschien zegt Phillip Cocu straks wel: ‘kom terug, je krijgt een kans’. Ik zou dat wel heel graag willen.”

Wat heeft PSV bij jouw overstap naar Juventus eigenlijk gezegd?

“Eigenlijk niet zoveel. Ze vonden het goed dat ik ervan overtuigd was dat ik mij in een eerste elftal beter zou ontwikkelen en ze vonden het ook goed dat ik meer zou spelen. Een paar trainers, onder wie Mark van Bommel, zeiden ook dat het een goede stap zou zijn als ik veel minuten zou kunnen maken bij Juventus. En Van Bommel is toch een legende. Als ik het hier goed doe, kan ik vanuit Juventus misschien wel weer een stap hogerop maken.”

Heb je weleens contact gehad met Phillip Cocu?

“Ik heb nooit echt contact met hem gehad. Na de wedstrijd tegen NEC (3-3, GF) zei Cocu wel tegen de assistent van Jong PSV dat hij mij goed vond spelen. Zo was hij onder de indruk van mijn passing. Maar dat was het. Natuurlijk had ik het leuk gevonden om meer contact te hebben met Cocu, de trainer van PSV en toch een grote naam. Maar dat is niet gebeurd.”