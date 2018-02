‘Ik handel het zelf af, ook al claimt hij dat hij met mijn zus flikflooit'

Gerard Piqué was na het duel met Espanyol het gesprek van de dag in Spanje. De verdediger zorgde in de slotfase voor de gelijkmaker namens Barcelona en vierde dat met gebaren richting het thuispubliek, waaronder een vinger voor zijn mond. Piqué had gezegd dat Espanyol niet afkomstig is uit Barcelona, tot woede van de fans van de LaLiga-club, die hem en zijn familie beschimpten.

"Het is respectloos dat ik aangepakt word omdat ik heb gezegd dat Espanyol uit Cornella komt en dat de mensen die mijn familie beledigen ermee wegkomen. De manier van juichen was het minste dat ik kon doen", zei Piqué na afloop. Zijn actie wordt voorgelegd aan de tuchtcommissie en mogelijk gaat het leiden tot een schorsing van drie wedstrijden, zo verzekerde Javier Tebas, voorzitter van LaLiga.

Luis Suárez begrijpt de actie van zijn ploeggenoot volledig. "Piqué heeft veel wedstrijden gespeeld waarin hij veel te verduren kreeg", aldus de Uruguayaan tegenover La Vanguardia. "Je moet hem gelijk geven, dat was het minste wat hij kon doen nadat de fans zijn kinderen en vrouw erbij hadden betrokken. Ik weet hoeveel liefde hij heeft voor zijn vrouw en kinderen."

"Je mag de speler uitdagen, maar de fans gingen te ver. Zijn reactie is begrijpelijk", vervolgt Suárez, die dergelijke uitspattingen tussen tegenstanders onderling op het veld acceptabeler vindt, omdat het niet openlijk gebeurt. "Ik zal nooit naar de pers gaan en erover praten. Ik handel het zelf af, ook al claimt hij dat hij met mijn zus flikflooit. Ik ben van mening dat als een rivaal mij beledigt, ik het zelf wel regel, binnen of buiten het veld."