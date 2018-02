Van de Beek prijst leergierige teamgenoot: ‘Die scherpte eist hij ook van ons’

De fans van Ajax kunnen sinds een tijdje genieten van de voetbalkwaliteiten van Nicolás Tagliafico. De Argentijnse verdediger kwam in de winterse transferperiode over van Independiente. Donny van de Beek is blij met de komst van Tagliafico en heeft veel vertrouwen in de 25-jarige back.

“Het geeft me een goed gevoel als hij achter me staat”, zegt Van de Beek na afloop van het gewonnen duel met Roda JC Kerkrade (2-4) in gesprek met Ajax Life. “Ten eerste verdedigend, maar ook wat betreft het neerzetten. Ook in het combinatiespel is het lekker dat hij achter me staat. Hij speelt me in, loopt zelf door en daardoor kan ik hem weer wegsteken. Dat is gewoon heerlijk.”

Van de Beek zegt veel met zijn nieuwe ploeggenoot te praten over de speelwijze van de Amsterdammers. “Hij is heel leergierig, scherp en houdt er wel van om de beuk er in te gooien. Met respect voor de tegenstander. Die scherpte eist hij ook van ons en dat vind ik wel mooi. Dat gif kunnen we wel gebruiken”, aldus de twintigjarige middenvelder.

De jongeling zegt dat hij onder Erik ten Hag een andere rol heeft dan onder de vertrokken Marcel Keizer. “In onze halfruimte moet nu een blok staan, zoals de trainer het zelf formuleert. Onder Marcel Keizer was ik iets meer verantwoordelijk voor mijn eigen man. Dat is een klein verschil, maar ze willen allebei doelpunten van me zien en dat moet ik doen”, besluit Van de Beek.