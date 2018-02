‘Ieder jaar weer, ik weet niets van gesprekken tussen Real en zaakwaarnemer’

Robert Lewandowski werd in het verleden al meerdere malen in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en onlangs doken er weer nieuwe geruchten op dat de Pool zijn zaakwaarnemer opgedragen zou hebben een transfer naar de Koninklijke te forceren. Het verbaast de spits van Bayern München niet dat hij opnieuw het middelpunt is van een nieuwe stroom geruchten.

“Deze situatie komt me bekend voor, ik hoor deze speculaties ieder jaar weer. Deze geruchten interesseren mij niet en ik wil er verder niets over kwijt”, legde hij uit aan verslaggevers. “Ik heb geen idee waar deze berichten vandaan komen. Ik heb niet gehoord dat mijn zaakwaarnemer (Cezary Kucharski, red.) en Real Madrid in gesprek zijn. Ik denk dat dat ook weer speculatie is.”

Lewandowski werd in 2014 al in verband gebracht met een vertrek naar Real Madrid, maar besloot toen om Borussia Dortmund transfervrij in te ruilen voor der Rekordmeister. In de afgelopen seizoenen in Beieren was hij goed voor meer dan honderd doelpunten en won hij onder meer drie landstitels en een DFB-Pokal.