Zidane liet Manchester United-aanwinst lopen

Voor het einde van het seizoen krijgt Luke Shaw een nieuw, langdurig contract aangeboden bij Manchester United. José Mourinho twijfelde in eerste instantie aan de verdediger, maar is dit jaar overtuigd geraakt. (Daily Mirror)

Mircea Lucescu is ervan overtuigd dat Fred Shakthar Donetsk gaat verruilen voor Manchester City. De Roemeense oefenmeester haalde de Braziliaan in 2013 naar Oekraïne. (Daily Mirror)