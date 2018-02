Neymar verdient duizelingwekkend bedrag per gesponsorde post

Onderzoek van Blinkfire heeft uitgewezen dat Neymar een aardig zakcentje verdient door het delen van gesponsorde berichten via sociale media. De aanvaller van Paris Saint-Germain, die in de Franse hoofdstad ongeveer 37 miljoen euro per jaar opstrijkt, kan wel 459.000 euro per gesponsorde post verdienen.

"Als we alle content dat in januari door Neymar is gepubliceerd meenemen (circa 70 gesponsorde berichten, red.), dan schatten we de totale waarde op ongeveer 34 miljoen euro", begint Christian Olivares, commercieel directeur van Blinkfire, in gesprek met Le Parisien. "Dit is ook het bedrag dat een merk moet spenderen aan advertenties om hetzelfde niveau aan exposure te genereren."

Naar verluidt gaan de inkomsten van Neymar via sociale media alleen maar groeien; nu al heeft de Braziliaan bijna 89 miljoen volgers op Instagram, 60 miljoen op Facebook en bijna 38 miljoen op Twitter. "Het bedrag van circa 459.000 euro per gesponsorde post van Neymar staat ongeveer gelijk aan wat een merk moet betalen om te adverteren tijdens een WK-finale."

Vorig jaar werd berekend dat Cristiano Ronaldo ook veel verdient via sociale media. Als de aanvaller van Real Madrid een gesponsorde post alleen al op Instagram zet, verdient de Portugees ongeveer 350.000 euro. Qua inkomsten uit Instagram-posts moet Ronaldo alleen popster Selena Gomez (480.000 euro, 130 miljoen volgers) en celebrity Kim Kardashian (437.000 euro, 104 miljoen volgers) voor zich dulden.