Woede na gebrek aan inzet: ‘Heb me gruwelijk geërgerd, dan grijpen we in’

Ron Elsen heeft donderdagochtend bij MVV Maastricht hard ingegrepen, zo meldt De Limburger. De trainer van de Jupiler League-club heeft volgens de lokale krant zeven spelers een flinke uitbrander gegeven omdat zij vervelend gedrag vertoonden; de spelers zouden onder andere te weinig inzet hebben getoond op de training.

Naar verluidt gaat het om onder meer Steven Pereira, Jonathan Okita, Marvin Ogunjimi en Christophe Janssens. Volgens Elsen zetten zij zich onvoldoende in tijdens een kopoefening en reageerden ze gelaten op elk verloren potje. "Ik ga door met jongens die willen", aldus Elsen. De betreffende spelers moesten de rest van de sessie op een ander deel van het veld zichzelf bezighouden. "Ik heb me gruwelijk geërgerd", verklaarde de trainer van de nummer vijftien van de Jupiler League.

"We zitten in een moeilijke periode en om daar uit te komen, kun je alleen maar hard werken en geconcentreerd blijven. Daar ontbrak het aan en dat irriteert. Wij als trainers willen dingen graag terugvertaald zien op het veld. Spelers moeten doen waarvoor ze hier zijn en zichzelf verbeteren. Gebeurt dat niet, dan grijpen we in. Meestal gebeurt dat tussen de muren van het kleedlokaal, nu ziet iedereen het. Dat maakt me niks uit", besluit Elsen.