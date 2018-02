Sneijder weigerde Premier League: ‘Daarom ging ik naar Galatasaray’

Wesley Sneijder vertrok in januari 2013 bij Internazionale, na veel gesteggel met de Italiaanse club, onder meer over zijn contract. De recordinternational van het Nederlands elftal had destijds de clubs voor het uitkiezen. Ook Liverpool hengelde naar de diensten van Sneijder, maar de middenvelder opteerde bewust voor Galatasaray.

De routinier, sinds januari van dit jaar actief bij Al-Gharafa, zegt in gesprek met de Qatarese televisie dat hij in 2013 ook in de Premier League actief kon zijn, aangezien Liverpool interesse had. "Veel clubs wilden me toen duidelijk werd dat ik Inter ging verlaten. Liverpool was een van die clubs. Mensen waren daarom verrast dat ik voor Galatasaray koos."

"'Waarom Galatasaray en niet Liverpool?' Maar ik ben een winnaar, ik speel om prijzen te pakken. Daarom ben ik naar Galatasaray gegaan. Omdat ik dacht dat ik bij Galatasaray meer zou winnen en eerder kampioen kon worden dan bij Liverpool. Ik denk achteraf ook dat ik de juiste keuze heb gemaakt, ik heb mooie jaren beleefd in Turkije", aldus Sneijder.