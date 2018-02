Robben eist discipline bij Bayern: ‘Het is indrukwekkend’

Arjen Robben zegt dat Bayern München waakt voor onachtzaamheid. Der Rekordmeister staat fier bovenaan in de Bundesliga, heeft zich gekwalificeerd voor de halve finale van de DFB-Pokal en is nog in de Champions League actief. Robben erkent dat onder trainer Jupp Heynckes de resultaten weer als vanouds zijn.

Onder de Duitse oefenmeester, die eerder met Bayern München de treble won, werden 20 van de 21 wedstrijden in winst omgezet. “Het is indrukwekkend hoe we de wedstrijden maar blijven winnen sinds we van coach zijn veranderd (Carlo Ancelotti werd in oktober ontslagen, red.). We moeten deze vorm vasthouden om ook in de Champions League kans te maken”, citeert Kicker.

Gevraagd of waakzaamheid voor de Duitse topclub niet meer geboden is gezien de voorsprong van achttien punten in de Bundesliga, antwoordt de voormalig Oranje-international: "Dat zit niet in ons bloed. We hebben genoeg ervaring en leiders op het veld staan die de juiste toon zetten. Bovendien hebben we een trainer die exact weet wat er op topniveau nodig is om te presteren."

Robben, die samen met Frank Ribéry het langst in dienst is bij de club uit Beieren, zegt trots te zijn deel uit te maken van Bayern München. “Bayern heeft alles wat het heeft bereikt, verdiend.” Robben loopt net als Ribéry komende zomer uit zijn contract. Zaakwaarnemer annex vader Hans Robben zei al dat er meerdere aanbiedingen van andere clubs liggen en zei te verlangen dat Bayern haast zou maken met de onderhandelingen.