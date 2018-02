Lokomotiv vond tien miljoen voor Neymar te veel: ‘Er was veel twijfel’

Lokomotiv Moskou heeft in 2008 de kans laten liggen om Neymar in huis te halen. De Braziliaan maakte in het shirt van Santos tijdens een jeugdtoernooi een goede indruk op de scouts van de Russische club, maar de vraagprijs van tien miljoen euro was voor de Russen te gortig. Lokomotiv Moskou vond daarnaast het risico te groot. De club besloot het vertrouwen te geven aan Alan Gatagov, destijds een groot talent uit de eigen jeugdopleiding. Dat was geen verstandig besluit, zo zou later blijken.

“We dachten er over na of Neymar het waard was om hem te kopen”, zegt voormalig Lokomotiv-voorzitter Nikolai Naumov in gesprek met Sport-Express. “We wilden hem kopen, onze scouts hadden hem bekeken. Maar er was veel twijfel. Hij was nog erg jong en het was de vraag hoe hij zich zou aanpassen aan Rusland. We besloten om hem niet te halen.”

Door de relatief hoge vraagprijs besloot Lokomotiv Moskou af te zien van Neymar. “Hij had ons waarschijnlijk ongeveer tien miljoen euro gekost. Om zoveel geld uit te trekken voor een talent uit een ander continent... daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Uiteindelijk hebben we verloren”, doelt Naumov op de keuze om Neymar niet aan te trekken. “Maar Neymar speelde toen niet veel beter dan anderen. Alan Gatagov was net zo goed.”

In maart 2009 maakte Neymar zijn debuut in de hoofdmacht naar Santos, waarna hij in 2013 voor ongeveer 88 miljoen euro naar Barcelona verhuisde. Met de Catalanen won Neymar vele prijzen, waaronder de Champions League. Afgelopen zomer maakte hij voor 222 miljoen euro de overstap naar Paris Saint-Germain. Gatagov heeft zijn potentieel nooit weten waar te maken. Nadat hij in februari vorig jaar vertrok bij Levadi Tallinn, zit hij al bijna een jaar zonder werkgever.