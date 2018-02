Modric betuigt spijt: ‘Ik hoop dat de fans het zullen begrijpen’

Luka Madric liet Tottenham Hotspur in 2012 achter zich om zich aan te sluiten bij Real Madrid. De Kroatische middenvelder wilde dolgraag acteren voor de Koninklijke en forceerde een transfer naar de Spaanse hoofdstad. In gesprek met FourFourTwo zegt Modric dat hij baalt van de wijze waarop hij White Hart Lane verliet.

“Wat ik betreur, is dat ik geen trofee heb gewonnen met Tottenham, ondanks dat we een sterk team hadden dat erg goed en attractief voetbal speelde. Het spijt me voor de wijze waarop ik vertrok. Ik had graag gewild dat we op een leukere manier afscheid van elkaar hadden kunnen nemen. Ik hoop dat de fans zullen begrijpen dat ik mijn dromen probeerde te verwezenlijken.”

“Als ik terugdenk aan mijn tijd bij Tottenham, krijg ik altijd positieve emoties. Tottenham is de club die mij als eerste mij een kans gaf om in een van de sterkste competities ter wereld te spelen. Ik had een fantastische relatie met de mensen van de club. En ook met de fans. De hele sfeer rondom de club was fantastisch en onze resultaten waren over het algemeen heel goed.”

“We speelden in de kwartfinales van de Champions League tegen Real Madrid. Ook hebben wij in de finale van de League Cup gespeeld. Of ik ze nog steeds volg? Ja, wanneer ik tijd heb. Ik geniet altijd van Tottenham, ik ben blij om te zien wat de club is geworden. Ik denk zeker dat Tottenham in de nabije toekomst de Premier League kan winnen, ze hebben geweldige spelers”, concludeert Modric.