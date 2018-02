Ajax breidt uit: ‘Daar moet je minder direct zijn dan in Nederland’

Ajax ging onlangs een samenwerkingsverband met Guangzhou R&F FC aan, waardoor binnenkort vier experts van de Amsterdammers bij de Chinese club de komende drie jaar de jeugdopleiding naar Ajax-model gaan opzetten. Het doel, aldus Ajax-coach Marc Gosselink op de clubsite van de Eredivisionist, is over vijf tot tien jaar de beste jeugdopleiding van China te zijn.

Gosselink zegt zich al in te lezen over de cultuur in China. "Het gaat daar toch anders. Daar zijn ze toch meer van de fluwelen aanpak en moet je minder direct zijn dan in Nederland", aldus de nieuwe Hoofd Performance en Data. Naast adviezen over de accommodatie en de faciliteiten van de Chinese club praat men ook over bijvoorbeeld teamsamenstelling. 23 februari vertrekken de trainers naar het Aziatische land.

"Het is belangrijk om de kwaliteit van trainingen boven het aantal spelers te laten gaan. Ook willen wij dat er meer 11-tegen-11-grasvelden komen. Maar los daarvan, het is al een fantastische accommodatie hoor. Wij zijn bij een groot jeugdtoernooi geweest en daar zie je clubs die al langer aandacht hebben voor de jeugdopleiding. De komende jaren moeten wij doorgroeien naar het niveau van de Chinese topclubs en dan uiteindelijk de beste zijn", besluit Gosselink.