Guarín smeekt Inter: ‘Een vijfde van mijn salaris is genoeg’

Fredy Guarín vertrok twee jaar geleden bij Internazionale voor het grote geld in China. Hij tekende een contract bij Shanghai Shenhua in de Chinese Super League en verdient daar naar verluidt tien miljoen euro. De Colombiaanse middenvelder heeft het echter helemaal gehad met China en wil weg bij zijn club, ondanks een doorlopend contract tot medio 2020. Hij smeekt Inter om hem terug naar Milaan te halen.

“Geld is geen probleem, ik neem genoegen met een vijfde van mijn huidige salaris”, zegt Guarín in een interview met La Gazzetta dello Sport. De 58-voudig international geeft aan dat hij vorig jaar al in gesprek was met Inter over een terugkeer, maar dat een rentree toen niet mogelijk was. “Ik zou nu meteen terugkeren, dat is mijn grootste wens. Geld interesseert me niet, ik zou een veel lager salaris accepteren. Afgelopen zomer hebben we het er al over gehad. Frank de Boer was er toen en heerste veel onduidelijkheid, maar ik wilde hoe dan ook terugkomen.”

Guarín zegt niet ongelukkig te zijn in China. “Op persoonlijk vlak gaat het prima. Mijn contract loopt nog twee jaar door, we hebben ons gekwalificeerd voor de Aziatische Champions League en we hebben de Chinese beker gewonnen. Ik mis Italië en Inter, maar heb geen spijt van mijn keuze. Waarom ik weg ben gegaan? Vanwege Financial Fair Play. De clubleiding was heel duidelijk tegen mij. Ze zeiden: ‘Icardi en jij zijn degenen met de hoogste waarde en wij hebben geld nodig’. Niemand heeft me gedwongen om te vertrekken, maar mijn transfer was wel belangrijk.”