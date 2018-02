‘Het is een kwestie van tijd voor Real Madrid hem binnen zal halen’

David de Gea wordt al jaren in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. De Spaanse doelman was in 2015 al heel dicht bij een transfer naar de Koninklijke, maar een haperende fax gooide destijds roet in het eten. Craig Bellamy is ervan overtuigd dat De Gea op termijn de overstap naar de Spaanse hoofdstad zal maken.

“Hij is een fantastische doelman en ik heb altijd het gevoel gehad dat Real Madrid in hem een ideale eerste keeper ziet. Het is een kwestie van tijd voor Real Madrid hem binnen zal halen”, zegt Bellamy tegenover Sky Sports. “Zijn voetenwerk is briljant, hij anticipeert constant goed en leest de wedstrijd perfect. Daarnaast redt hij veel ballen met zijn voeten, hij is ongelofelijk goed.”

“Als je als aanvaller op hem afgaat, zorgt hij ervoor dat je zoveel gaat twijfelen. Dat maakt hem echt een doelman van wereldklasse”, concludeert de Welshman. Het huidige contract van De Gea loopt tot medio 2019. “Ik zie voor De Gea een belangrijke rol in het ‘nieuwe’ Real Madrid. Daarnaast zijn ze bereid om flink te betalen, al heeft Real zich de laatste jaren stil gehouden. Ondanks het feit dat Manchester United heel veel voor hem zal vragen, zou ik verbaasd zijn als hij niet naar Real zou gaan.”