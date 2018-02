‘Geduld met Korotaev bijna op: Roda mogelijk in handen van miljonair’

Nu onduidelijk is of Roda JC Kerkrade volledig in handen kan komen van Aleksei Korotaev, kijkt de huidige grootaandeelhouder Frits Schrouff verder. De Limburger weet donderdag te melden dat Salar Azimi reeds een gesprek heeft gehad bij de club. De 35-jarige miljonair zou woensdagavond aanwezig zijn geweest bij het duel tussen Roda en Ajax.

Korotaev verdween afgelopen jaar uit beeld bij Roda, doordat hij in Dubai in de gevangenis belandde vanwege het uitschrijven van een ongedekte cheque. Omdat zijn handtekening vervalst zou zijn, werd die gevangenisstraf onlangs omgezet in een geldboete. De Zwitserse Rus wil eerst zorgen dat hij volledig vrijgesproken wordt en dat zijn naam gezuiverd is, voordat hij zich weer in Kerkrade meldt om verder te gaan met zijn project bij Roda.

Schrouff heeft echter niet zoveel geduld meer met Korotaev, wiens investeringen in Roda nog altijd deels bevroren staan. “Aleksei moet zich dan wel vlug melden. De hele zaak rond hem duurt lang, het moet niet steeds weer uitstel worden”, zegt Schrouff in gesprek met de Limburger. Hij voerde reeds gesprekken met verschillende investeerders en één daarvan is Azimi. De Iraanse Nederlander werd rijk in de telecombusiness en opende een hotel. Azimi woont in een kasteel in het Zeeuwse Aardenburg, in de buurt van de Belgische grens.

De zakenman is geen onbekende in de voetbalwereld, want vorig seizoen beloofde hij de selectie van NAC Breda een premie van ruim een ton indien promotie veiliggesteld werd. De zakenman wordt in België ook genoemd als de mogelijke nieuwe eigenaar van KV Oostende, dat momenteel in handen is van Marc Coucke. Hij wil de club echter lozen, omdat hij de eigenaar van Anderlecht wordt. In Nederland werd Azimi eerder als potentiële investeerder in verband gebracht met FC Dordrecht.