Xavi wijst volgende Ballon d’Or-winnaar aan: ‘Daar ben ik van overtuigd’

Neymar vertrok afgelopen zomer bij Barcelona om bij Paris Saint-Germain uit de schaduw van Lionel Messi te komen, met als doel om de Ballon d’Or te winnen. Volgens Xavi, die bij Barça nog samenspeelde met de Braziliaanse aanvaller, gaat Neymar daarin slagen. De Spanjaard is ervan overtuigd dat de sterspeler van PSG het in zich heeft om de felbegeerde individuele prijs in de wacht te slepen. “Hij beschikt over een potentieel dat heel zeldzaam is op deze wereld.”

Neymar speelt wekelijks de sterren van de hemel in Frankrijk, maar kreeg de afgelopen weken ook kritiek te verwerken. Zo kwam hij negatief in het nieuws toen hij in de wedstrijd tegen Stade Rennes deed alsof hij tegenstander Hamari Traoré een hand wilde geven en daarna plots zijn hand terugtrok, terwijl hij volgens de spelers van Sochaux weinig respect toonde door vlak voor de wedstrijd zijn verjaardag te vieren. “Ik respecteer hem als speler, maar ook als persoon”, zegt Xavi in gesprek met RMC. “Hij is een natuurlijke leider in de kleedkamer en op het veld. Het klopt dat tegenstanders hem soms neerhalen en proberen uit te dagen, en het is ook waar dat hij daar niet altijd even goed op heeft gereageerd. Maar dat is zijn karakter en meer niet.”

Xavi vindt dat Neymar wat meer in bescherming genomen mag worden. “Hij is een speler die aandacht verdient”, aldus de ex-speler van Barcelona. “De voetbalwereld moet hem beschermen, want hij zorgt voor een show. Hij beschikt over een potentieel dat je maar weinig ziet op deze wereld, behalve bij Messi, met wie we hem kunnen vergelijken. Hij heeft een bepaalde manier waarop hij voetbal beleeft. Hij geniet van dribbelen, spelers passeren. Sommigen zien dat als een gebrek aan respect, maar niet iedereen. Ik ken hem persoonlijk, daar gaat het hem niet om.”

De afgelopen jaren ging de strijd om de Ballon d’Or steevast tussen Messi en Cristiano Ronaldo. Xavi verwacht dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Neymar de prijs in de wacht sleept. “Als Messi of Ronaldo een vormdip heeft, wat we misschien als eerste gaan zien bij Cristiano, vanwege zijn leeftijd, dan is Neymar de volgende winnaar van de Ballon d’Or. Daar ben ik van overtuigd.”