Verbeek weggestuurd: ‘Wegwerpgebaren, kritiek en het vak uitlopen’

FC Twente ging woensdagavond hard onderuit tegen AZ. De thuisploeg ging met 0-4 ten onder en trainer Gertjan Verbeek eindigde de wedstrijd op de tribune. Scheidsrechter Siemen Mulder was de opmerkingen aan zijn adres na de tweede gele kaart van Cristian Cuevas zat en stuurde de coach van Twente weg. Na de wedstrijd legde de arbiter uit waarom hij Verbeek wegstuurde.

In de tweede helft pakte Cuevas zijn tweede gele kaart waardoor Twente de slotfase in ging met een man minder. Even daarvoor had Verbeek ook al kritiek op de arbitrage. "En bij Cuevas was het drie, vier keer zo erg als bij het eerste moment”, aldus Mulder in gesprek met de NOS. “Dan kan een trainer weg. Er is echt wel begrip voor emotie, maar als het gaat om wegwerpgebaren, meermaals kritiek en meermaals het vak uitlopen... Er is heus ruimte voor emotie, maar er is ook een grens.”

Na het wegsturen van Verbeek richtte het thuispubliek zich met spreekkoren tot Mulder. Voor hem was het staken van de wedstrijd geen optie. “Op het moment dat er spreekkoren zijn, is de club verantwoordelijk. Daar is ook een protocol voor. Eerst wordt er omgeroepen via de speaker, dan komt het op de boarding. Dat hebben ze ook gedaan. Daarna werd het weer minder, maar later kwam het terug en hebben ze weer actie ondernomen. Dat heb ik gezien en gehoord. Ik hoor de spreekkoren ook, maar het is niet aan mij om te blazen en te zeggen: ik ga van het veld af.”