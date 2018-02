Neres droomt van Seleção: ‘Eerst hier een paar prijzen winnen’

Tite houdt de ontwikkeling van David Neres scherp in de gaten. De bondscoach van Brazilië heeft veel topaanvallers tot zijn beschikking, maar kijkt ook naar onder anderen Malcom van Girondins Bordeaux en Neres van Ajax. Laatstgenoemde hoopt op een dag het kanariegele shirt om zijn schouders te kunnen trekken.

“Ik denk dat ik mij moet verbeteren bij mijn club en enkele prijzen moet winnen. Dat is voor nu mijn doelstelling. Ik zie de Seleção enigszins als een verre droom, want de spelers die op mijn positie spelen zitten op een erg hoog niveau en ik ben nog een jonge speler die zich ontwikkelt. Ik zal hard blijven werken en hopelijk zal ik er op een dag zijn”, aldus Neres in een interview met Globo Esporte.

De twintigjarige Neres maakte in de winter van 2016 voor twaalf miljoen euro de overstap van São Paulo en door variabelen kan die transfersom naar verluidt met drie miljoen oplopen. Als hij in de toekomst een transfer maakt, dan krijgt de Braziliaanse club bovendien twintig procent van het transferbedrag overgemaakt.

Neres sloot zich op tienjarige leeftijd aan bij de zesvoudig kampioen van de Série A en maakte in oktober 2016 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam er tot zeven officiële wedstrijden en drie doelpunten en vertrok daarop naar Ajax. In dienst van de Amsterdammers staat de teller op 12 doelpunten en 15 assists in 37 officiële wedstrijden.