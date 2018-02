Luis Enrique neemt ‘spits van 200 miljoen’ mee

Craig Bellamy staat voor het begin van zijn carrière als hoofdtrainer. De Welshman is de topfavoriet om aan de slag te gaan bij het Engelse Oxford United. (Wales Online)

(The Northern Echo)

Besiktas heeft de optie in het huurcontract van Jeremain Lens automatisch gelicht. De aanvaller heeft nu definitief de overstap gemaakt van Sunderland naar Istanbul. (The Northern Echo)

(Eduardo Inda)

De gelimiteerde transfersom in het contract van de aanvaller bedraagt echter tweehonderd miljoen euro. Luis Enrique was tot afgelopen zomer de coach in het Camp Nou.