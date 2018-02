Huntelaar merkt niets van kritiek: ‘Ik heb het niet gehoord, eigenlijk’

Ajax boekte woensdag zijn tweede competitiezege op rij, maar net als tegen NAC Breda was het spel tegen Roda JC Kerkrade niet geweldig. Onder anderen Klaas-Jan Huntelaar kreeg na de 3-1 zege op NAC de nodige kritiek te verwerken, maar na de 2-4 overwininning op Roda zei hij daar niet van op de hoogte te zijn.

“Ik heb geen kritiek gehoord, eigenlijk”, zei hij tegen Voetbal Inside. Met name tegen Roda leek de 34-jarige Huntelaar soms op ‘een eiland’ te staan: “In de eerste helft was het wat moeizamer omdat er veel mensen dicht bij elkaar stonden. In de tweede helft ging het lekker en heb ik twee goals gemaakt.”

“Ik heb de laatste vier wedstrijden gespeeld. Daarvoor een paar wedstrijden niet en aan het begin van het seizoen wel. Dus ja, ik ben wel tevreden. Wat er beter kan? Er kunnen altijd dingen beter, iedere wedstrijd. Iedereen maakt fouten. Dat is normaal”, aldus de 76-voudig international van het Nederlands elftal, die dit seizoen op negen treffers in achttien competitiewedstrijden staat.

PSV won eerder op de woensdagavond met minimaal verschil van Excelsior en daardoor blijft het verschil tussen de koploper en de runner-up zeven punten bedragen. “Wij moeten ons focussen en onze wedstrijden winnen. Dat is het enige dat we in de hand hebben. De rest zien we dan wel.” Ajax neemt het komende zondag op tegen FC Twente, de nummer zestien van de Eredivisie.