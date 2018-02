‘Van Bronckhorst grijpt in en slachtoffert twee verdedigers’

Feyenoord neemt het donderdagavond op tegen FC Groningen en zal dat doen met een veranderde opstelling. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft een volledig fitte selectie tot zijn beschikking en gaat Renato Tapia en Tyrell Malacia waarschijnlijk slachtofferen, schrijft het Algemeen Dagblad.

De centrale verdediger en linksachter staan hun plaatsen af aan Jan-Arie van der Heijden en Ridgeciano Haps. “Van Bronckhorst voelt dat hij in toenemende mate onder een vergrootglas komt te liggen. Het winnen van de KNVB-Beker is nog altijd mogelijk maar, de zwakke serie wordt hem steeds meer aangerekend”, zo valt er in de krant te lezen.

De voormalig linksback lijkt daarom nu terug te vallen op twee ‘vertrouwde’ spelers: Van der Heijden en Haps. De 29-jarige Van der Heijden kwam dit seizoen zes keer in actie in de Eredivisie en op 23 september stond hij voor het laatst in de basis. De linkspoot deed toen negentig minuten mee in de met 0-2 verloren wedstrijd tegen NAC Breda.