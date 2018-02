Van Gaal: ‘Er is concurrentie, bijvoorbeeld Frenkie de Jong’

Louis van Gaal reikte woensdagavond de Gouden Schoen uit aan Ruud Vormer. De middenvelder van Club Brugge werd verkozen tot de beste speler van de Jupiler Pro League en Van Gaal hoopt dat de aanvoerder snel een kans krijgt in het Nederlands elftal. Vormer speelde nog nooit een interland voor Oranje.

“Als je zijn statistieken bekijkt, mag daar geen twijfel over bestaan”, zo wordt Van Gaal geciteerd door Het Laatste Nieuws. “Er is wel wat concurrentie in Nederland, hoor. Wat ik zie van Frenkie de Jong van Ajax... Dat is een talent. Maar Ruud is 29. Hij wéét wat er van hem gevraagd wordt. Hij heeft ervaring. Zit in een goede vorm.”

Ruud Vormer wint de Gouden Schoen, maar het is toch echt KONING LOUIS👑 die de show steelt op het podium! Geplaatst door voetbalzone op woensdag 7 februari 2018

Vormer is aan zijn derde seizoen bezig bij Club en won tot dusverre de landstitel, de beker en de Supercup. De voormalig jeugdinternational kwam er in totaal tot 36 doelpunten en 38 assists in 166 officiële wedstrijden en staat nog tot medio 2020 onder contract. Vormer bleef in de verkiezing om De Gouden Schoen onder anderen Youri Tielemans en Leander Dendoncker voor.

“Als Hollander in België een prijs pakken, is fantastisch. Ik werk er hard voor, maar ik kan het niet alleen. Ik heb iedereen nodig”, juichte Ruud Vormer in Heizelpaleis 12. “Het is fantastisch om hier met de Gouden Schoen te staan. Ik ben écht supertrots. Ik wil zeker mijn vrouw bedanken. Zonder haar zou ik hier niet staan. Zij is superbelangrijk voor mij.”